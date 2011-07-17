Червоненко: у Карпатах унікальні умови для автоперегонів

11-13 серпня на території Чернівецької та Івано-Франківської областей пройде п’ятий етап чемпіонату України «Ралі Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на прес-конференції голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА, президента Автомобільної федерації України Євгена ЧЕРВОНЕНКА, першого заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василя ПЛАВ’ЮКА та секретаря Чернівецької міської ради Віталія МИХАЙЛІШИНА.

«Ми маємо унікальні можливості для проведення престижних автоперегонів саме по гравійних дорогах зі складним рельєфом, тому крайові влади Буковини і Прикарпаття підтримали ініціативу Автомобільної федерації України (ФАУ) про проведення цих змагань, які відбудуться у Косівському районі Івано-Франківської та Путильському і Вижницькому районах Чернівецької областей, зокрема, на перевалах «Шурдин» і «Німчич», а завершаться у Чернівцях», - відзначив М.ПАПІЄВ.

За його словами, кошти на проведення ралі з бюджету області не виділятимуться - змагання фінансуватимуться за рахунок спонсорів.

М.ПАПІЄВ також повідомив, що ФАУ звернулася до Міжнародної автомобільної федерації з пропозицією включити дане гравійне ралі до календаря Чемпіонату Європи з ралі на 2012 рік.

У свою чергу, Є.ЧЕРВОНЕНКО висловив переконання, що серпневий етап «Ралі Україна» пройде «на достойному рівні, залишить приємні враження в учасників змагань і численних шанувальників автоспорту», сприятиме популяризації Карпатського регіону і залученню інвестицій, а також засвідчить готовність для проведення в майбутньому на цих трасах європейських і світових автоперегонів. За його словами, «це справді унікальна траса, і гонка в Карпатах має світове майбутнє».