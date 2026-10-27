Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 28 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У середу, 28 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

- 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

Відео дня

- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги). Це означає, що відключення світла складатимуть від 6 до 10 годин на добу.

Зазначається, що обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

В "Укренерго" наголосили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Там закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Графіки відключень – Київська область

ДТЕК оприлюднив графіки відключень для Київської області. Завтра, 28 жовтня, у столичному регіоні електрику вимикатимуть у всіх чергах споживачів, від 5,5 до 7,5 годин на добу.

Найменше обмежень світла матимуть споживачі у черзі 3.1, 5.2 та 6.1 (5,5 годин), а найбільше – у більшості черг, де сумарна тривалість відключень електроенергії складе 7 годин 30 хвилин.

Графіки відключень – Сумська область

Завтра, 28 жовтня, у Сумській області також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Світло буде відсутнє, залежно від групи, від 2 до 4 годин.

При цьому протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Графіки відключень – Черкаська область

Завтра, через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 06:00 до 24:00 у Черкаській області аналогічно будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Залежно від черги світло вимикатимуть від 5 до 8 годин на добу.

1.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

1.2 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

2.2 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

3.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 19:00

3.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

4.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

4.2 06:00 - 08:00, 13:00 - 15:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.1 11:00 - 13:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 20:00 - 21:00

6.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

6.2 09:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00

Ситуація в енергетиці – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 27 жовтня внаслідок обстрілів росіян по об’єктам генерації та електромережам без світла залишилися споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

Минулого тижня ворог 126 разів атакував енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період було зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що деякі міста на заході країни можуть виявитися менш підготовленими до зимових атак на енергетичну інфраструктуру, ніж деякі східні та південні регіони.

Вас також можуть зацікавити новини: