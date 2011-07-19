Під час отримання хабара затримано начальника МРЕВ
22:25, 19 липня 2011Разное
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Повідомляє Львівське ГУ МВС
Начальника МРЕВ міста Червонограда, що на Львівщині, затримали «на гарячому» під час отримання хабара.
Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.
Він не вказав суму хабара, однак уточнив, що міліцейський чиновник вимагав гроші за реєстрацію автомобіля і був затриманий «на гарячому».
Затримання провели минулої суботи працівники СБУ та управління внутрішньої безпеки ГУ МВСУ у Львівській області.
За інформацією джерела УНІАН у правоохоронних органах, у затриманого було вилучено кілька тисяч гривень.
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