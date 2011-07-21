Колесніков: Україна отримає близько шести сучасних автодоріг

Кабінет міністрів України схвалив звіт за результатами реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) другого проекту «Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп».

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури України, відповідне урядове розпорядження за поданням віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА затверджено Кабміном.

Завдяки кредиту ЄБРР, наданому в 2006-2008 рр., відремонтовано дорогу Броди - Львів довжиною 180,5 км. Здійснено ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп на ділянках, які співпадають із міжнародними транспортними коридорами №5 (Трієст - Будапешт (Братислава) - Львів) на ділянці Львів - Стрий і №3 (Берлін - Вроцлав - Краків - Львів - Київ) на ділянці Броди - Львів.

«Дорога Київ - Чоп через Житомир буде в дуже хорошому стані вже до футбольного чемпіонату Євро-2012», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, вже через 10 років Україна отримає близько шести сучасних автомобільних доріг, тоді як, за оцінкою УЄФА, на їх будівництво необхідно 30 років.

Нагадаємо, 28 лютого 2005 року між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку було підписано кредитну угоду (ратифіковано Верховною Радою 18 травня 2005 року).

За результатами аудиту ЄБРР щодо виконаних ремонтних робіт складено остаточний звіт, схвалення якого і є завершальним етапом із виконання другого проекту «Ремонт автомобільної дороги Київ - Чоп» (відповідно до постанови Кабміну №1027 від 26 листопада 2008 року).

Загальна вартість реалізованого проекту становила 138 млн. євро: 100 млн. євро – кредит, 38 млн. євро – кошти Держбюджету.