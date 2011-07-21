В аварії автобуса Neoplan постраждали 5 дітей
Поранені німці, люксембуржці, француз
В аварії автобуса Neoplan, який прямував через Рівненщину з Німеччини на Київ, постраждали 7 іноземців.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, cеред травмованих 4 громадян Німеччини, 2 громадянина Люксембургу та 1 громадянин Франції. Також постраждали 4 громадян України. Загалом 11 осіб отримали травми, у тому числі 5 дітей.
За даними МНС, на момент аварії в автобусі перебували 17 пасажирів та 2 водія.
Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, близько 12.10 поблизу села Птича Дубенського району Рівненської області на автодорозі «Київ-Чоп» водій автобуса Neoplan, який рухався з Німеччини, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив з’їзд автобуса в кювет з подальшим перекиданням.
Внаслідок ДТП загинула жінка 1950 року народження, громадянка України.