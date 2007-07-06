У Запоріжжі в ДТП загинуло п’ятеро людей

У Запоріжжя водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з вантажівкою, що стояла на обочині дороги, при цьому смертельно травмувавши пішохода.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб (водій, пасажири легкового автомобіля та пішохід), ще 1 особу (пасажир легкового автомобіля) з травмами у тяжкому стані госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 170 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 23 особи та 208 - травмовано.