Що буде цього року на «Країні мрій»

Сьогодні у Києві, на Співочому полі, відбулося офіційне відкриття Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”, що проходитиме 6-8 липня.

В ознаменування офіційного відкриття фестивалю Олег СКРИПКА та народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО спільно з гуртом “Бурдон” заспівали пісню “Купала на Івана”.

В офіційному відкритті взяла участь голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО.

Сьогодні відбудеться розпалювання Купальського багаття, спалення солом’яних фігур Марени та Купала, і початок купальських ігрищ.

Крім того, на Співочому полі виступають етногурти “Бурдон” (Львів), “Карпатіана” (Велика Британія) і “Халед” (Франція).

У програмі фестивалю заявлено участь більш як 60 танцювальних, хорових колективів, зокрема, з Франції, Литви, Фінляндії, Польщі, Туреччини, Македонії, Білорусі, України, Угорщини та інших.

В рамках фестивалю діятимуть різні сцени: для танців, співу, дитячий майданчик, кобзарська сцена, обрядова сцена, алея майстрів.

Щодня на Співочому полі працюють етнічні кухні, в яких готують національні страви.