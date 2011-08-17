У «Парку Київська Русь» 20 повітряних куль змагатимуться за ключ

II Міжнародний фестиваль повітряних куль «Повітряні пригоди 2011», який відбуватиметься з 24 по 28 серпня у Васильківському районі Київської області, збере 20 команд з України, Росії, Білорусі, Польщі і країн Балтії. Про це повідомив президент Київського клубу повітроплавного спорту «Пілот» Олексій ПАРХОМЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Фестиваль повітряних куль – яскравий, видовищний захід. Ми розглядаємо його як соціальний проект і прагнемо залучити якомога більше дітей. У рамках фестивалю проводиться конкурс дитячого малюнка. Будуть організовані польоти, запланована демонстрація нестандартних спортивних вправ: «Повітряний футбол», «Морський бій», «Турнір повітряних витязів». Обіцяємо святкову атмосферу», - сказав О.ПАРХОМЕНКО.

Також він повідомив, що урочисте відкриття фестивалю у Васильківському районі відбудеться 24 серпня о 18.00 на стадіоні «Кристал». Старт повітряних куль запланований на 18.30.

Як повідомили організатори, другий, найбільш видовищний етап II Міжнародного фестивалю повітряних куль – «Турнір повітряних витязів» відбудеться на території партнера фестивалю - «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області).

«Турнір повітряних витязів» ми придумали з клубом «Пілот». 27 серпня о 19.00, коли в Парку проходитиме Міжнародний фестиваль «Билини Стародавнього Києва IX-XI cт.» у повітря піднімуться 20 повітряних куль. Команди битимуться за ключ від Стародавнього Києва. Свято більшою мірою орієнтоване на дітей, щоб до 1 вересня підростаюче покоління відчуло гордість за країну», - зазначив президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

За його словами, на участь у фестивалі «Билини Стародавнього Києва IX-XI cт.» вже подали заявки більш як 700 воїнів клубів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Швеції й інших країн.

«Повірте, видовище стане незабутнім – для СНД і Європи, з погляду масштабності і незвичайності заходу. Прикрасою свята стане вогненне шоу і нічна етнодискотека під музику білоруської групи «Стари Ольса», феєрверки і романтична зустріч світанку на валах Дитинця Стародавнього Києва – для всіх закоханих», - додав В.ЯНЧЕНКО.

У свою чергу, заступник голови Васильківської районної державної адміністрації Костянтин ЛУКИЧ уточнив, що II Міжнародний фестиваль повітряних куль і міжнародний фестиваль «Билини Стародавнього Києва IX-XI cт.» приурочені до святкування 20-ї річниці Незалежності України в рамках проекту: «Київська область – територія здорового способу життя».

«Ми плануємо залучити велику кількість дітей, зокрема дітей-інвалідів, сиріт і інших незахищених категорій. Жителі Василькова і району можуть прийти безплатно покататися на повітряних кулях. Гостей чекають безплатні повітряні екскурсії над районом і містом», - сказав К.ЛУКИЧ.

II Міжнародний фестиваль повітряних куль «Повітряні пригоди 2011» і міжнародний фестиваль «Билини Стародавнього Києва IX-XI cт.» відбудуться за підтримки голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, фестивалі повітряних витязів на території «Парку Київська Русь» проводяться вже більш як півроку. За цей час відбулося 11 етапів, і лише один з повітряних витязів переміг - йому вдалося виконати завдання і зірвати ключ Стародавнього Києва.