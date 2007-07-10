У Києві горів ”Пізнайко”
Нічна пожежа знищила майно редакції
У Києві внаслідок нічної пожежі знищено майно редакції дитячого журналу “Пізнайко”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.
Повідомлення про пожежу на території ВАТ „Київський мотозавод” по вул. Мельникова, 38-А, де редакція журналу орендувала приміщення на сьомому поверсі, надійшло в оперативно-координаційний центр пожежно-рятувальної служби МНС Києва сьогодні вночі о 3.48.
Через інтенсивне горіння в одному з вікон сьомого поверху було оголошено підвищений ранг виклику „Пожежа 1-Біс”.
Майже годину знадобилося пожежникам для ліквідації пожежі. Сусідні офіси не постраждали.
Внаслідок пожежі було знищено офісну техніку, меблі, особисті речі та все інше, що знаходилось в приміщенні на сьомому поверсі. Зазнав шкоди і офіс поверхом вище.
Причину пожежі встановлюють фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.