У Києві горів ”Пізнайко”

У Києві внаслідок нічної пожежі знищено майно редакції дитячого журналу “Пізнайко”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Повідомлення про пожежу на території ВАТ „Київський мотозавод” по вул. Мельникова, 38-А, де редакція журналу орендувала приміщення на сьомому поверсі, надійшло в оперативно-координаційний центр пожежно-рятувальної служби МНС Києва сьогодні вночі о 3.48.

Через інтенсивне горіння в одному з вікон сьомого поверху було оголошено підвищений ранг виклику „Пожежа 1-Біс”.

Майже годину знадобилося пожежникам для ліквідації пожежі. Сусідні офіси не постраждали.

Внаслідок пожежі було знищено офісну техніку, меблі, особисті речі та все інше, що знаходилось в приміщенні на сьомому поверсі. Зазнав шкоди і офіс поверхом вище.

Причину пожежі встановлюють фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.