Івеко врізався в ЛАЗ: постраждали 11 осіб

У м. Калуш Івано-Франківської області при зіткненні автобусів постраждали 11 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 липня о 13.55 по вул. Степана Бендери. Рейсовий мікроавтобус "Івеко", в якому знаходилось 22 пасажири, через порив автомобільної покришки зіткнувся з автобусом "ЛАЗ", що знаходився на узбіччі дороги без пасажирів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Івано-Франківській області.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 173 дорожньо-транспортних пригоди, в яких загинуло 14 осіб та 236 - травмовано.