Італійці врятували з палаючого судна українців, росіян і грузинів

Італійські рятувальники евакуювали сімох членів команди вантажного судна, що загорілося за 15 кілометрів від узбережжя міста Бріндізі. Про це повідомили в береговій охороні. Пожежа почалася в машинному відділенні 84-метровго судна, яке ходило під прапором Коморських островів. Серед врятованих – громадяни Росії, України і Грузії. Про постраждалих не повідомляється.

Газета.ру