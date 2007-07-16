Шосту добу горить сміттєзвалище під Севастополем

У Севастополі шосту добу триває ліквідація загоряння (на площі більше 3,5 га) на полігоні складування твердих побутових відходів (ТПВ) в Первомайській балці. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для журналістів у Севастополі заступник голови міськдержадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ зазначив, що не зважаючи на те, що після надходження сигналу оперативно була організована робота з локалізації пожежі, через високу температуру, сонячні дні і сильний вітер одразу локалізувати пожежу не вдалося, вогонь почав розповсюджуватися.

Також за інформацією І.ЛОКТІОНОВА, за цей час виконано „досить великий обсяг роботи”, вогонь на звалищі засипано на майже 500 кв. м. Як сказав він, „на сьогодні досить великий об’єм загоряння локалізовано, вчора і сьогодні досить сприятливий вітер. І сьогодні, і у вихідні з ранку до вечора працює техніка, задіяно все, що необхідно, і робота організована”. За його словами, вжито низку заходів безпеки, роздані засоби індивідуального захисту, усі працюючі на об’єкті забезпечені гарячим харчуванням. Крім того, тимчасово перекрито об’їзну дорогу в районі Інкерману через її задимлення.

Заступник голови міськдержадміністрації запевняє, що „ситуація повністю під контролем”. Говорити ж про якісь наслідки поки що рано, вважає він.

Як також повідомив І.ЛОКТІОНОВ, „попередньо причиною загоряння є потрапляння на полігон тліючого предмета”.

Водночас, як повідомила на брифінгу начальник відділу інформації і зв’язків з громадськістю міськдержадміністрації Алла ЩЕРБАКОВА, в питанні щодо причини загоряння керівництво виконавчої влади міста не виключає жодну з можливих версій, серед яких як порушення технології складування ТПВ, підпалювання, так і самозагоряння. „Тому буде розпорядження міської державної адміністрації, сьогодні надвечір воно має бути підписане. І буде також звернення в пркуратуру з проханням детально розслідувати цю ситуацію”, - сказала А.ЩЕРБАКОВА.

Довідка УНІАН. Полігон функціонує з 1997 року, готувався до виведення з експлуатації через заповненість. В квітні цього року полігон було передано місцевій приватній компанії.