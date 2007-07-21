Китай відкриє в Києві Інститут Конфуція

Китай має намір відкрити при Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка Інститут Конфуція.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю в Україні ЧЖОУ Лі, в інтерв`ю тижневику "Киевский ТелеграфЪ" № 29 (375) від 10-26 липня ц.р.

"Я можу сказати по секрету, що ми маємо намір у Києві при Національному університеті відкрити Інститут Конфуція. І вже займаємося цим питанням", – сказав він.

При цьому посол нагадав, що в Луганському Національному педагогічному університеті 30 травня 2007 року відкрився перший в Україні Інститут Конфуція, що допоможе українській молоді глибше познайомитися з китайською філософією. Китайська сторона подарувала інституту багато книг китайською мовою, касет, дисків.

Довідка УНІАН. Інститут Конфуція – освітньо-культурний центр з поширення в Україні китайської мови і культури

Напрями діяльності Інституту Конфуція: навчання китайській мові, проведення кваліфікаційного тесту з китайської мови та інших тестів для отримання сертифікату викладача китайської мови як іноземної; проведення наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, пов`язаних з китайською мовою і культурою Китаю; проведення різних спортивних заходів за участю китайських і українських спортсменів; сприяння в навчанні і працевлаштуванні в КНР тощо.