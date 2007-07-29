Блискавка вбила п`ятьох корейських альпіністів
12:43, 29 липня 2007Разное
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У горах неподалік від Сеула блискавкою убиті п`ятеро південнокорейців, ще шестеро альпіністів поранені, повідомляє “Газета.ru”.
На горі Букхан на північний схід від Сеула під час грози блискавка ударила в двох чоловіків і двох жінок. Ще один альпініст - 48-річний чоловік - загинув від удару блискавки при сходженні на гору Сурак під Сеулом.
Поліція поки що не може прокоментувати цю інформацію.
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