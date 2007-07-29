Блискавка вбила п`ятьох корейських альпіністів

У горах неподалік від Сеула блискавкою убиті п`ятеро південнокорейців, ще шестеро альпіністів поранені, повідомляє “Газета.ru”.

На горі Букхан на північний схід від Сеула під час грози блискавка ударила в двох чоловіків і двох жінок. Ще один альпініст - 48-річний чоловік - загинув від удару блискавки при сходженні на гору Сурак під Сеулом.

Поліція поки що не може прокоментувати цю інформацію.