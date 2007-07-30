Ірак переміг (13 фото)

00:24, 30 липня 2007
Разное
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Кубок Азії вперше виграла іракська збірна

Збірна Іраку вперше в історії здобула сьогодні Кубок Азії-2007 з футболу. У фінальному матчі Ірак - Саудівська Аравія, що відбувся в Джакарті, іракські спортсмени виграли у триразових чемпіонів з рахунком 1:0. Перемогу своїй команді на 71-й хвилині приніс її капітан Юніс Махмуд.

З фінальним свистком арбітра натовпи тріумфуючих болільників вийшли на вулиці Багдада. В місті чути безладну стрілянину - іракці, всупереч заборонам, стріляють у повітря, святкуючи довгоочікувану перемогу.

Значення футбольної перемоги справді велике для Іраку. Багато хто вбачає в ній хоч і хитке, але все таки єднання розірваної міжконфесійною ворожнечею країни.

Ірак

Fans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournament

Fans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournament

Fans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournament

Fans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournamentFans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournament

Fans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournamentFans celebrate Iraq`s victory over Saudi Arabia after the final match at the 2007 AFC Asian Cup soccer tournament

Саудівська Аравія

Saudi Arabia`s soccer fans

Saudi Arabia`s soccer fans

Saudi Arabia`s soccer fans

Saudi Arabia`s soccer fans

Saudi Arabia`s soccer fans

Saudi Arabia`s soccer fans

Фото AP і Reuters

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