Ірак переміг (13 фото)

Збірна Іраку вперше в історії здобула сьогодні Кубок Азії-2007 з футболу. У фінальному матчі Ірак - Саудівська Аравія, що відбувся в Джакарті, іракські спортсмени виграли у триразових чемпіонів з рахунком 1:0. Перемогу своїй команді на 71-й хвилині приніс її капітан Юніс Махмуд.

З фінальним свистком арбітра натовпи тріумфуючих болільників вийшли на вулиці Багдада. В місті чути безладну стрілянину - іракці, всупереч заборонам, стріляють у повітря, святкуючи довгоочікувану перемогу.

Значення футбольної перемоги справді велике для Іраку. Багато хто вбачає в ній хоч і хитке, але все таки єднання розірваної міжконфесійною ворожнечею країни.

Ірак

Саудівська Аравія

Фото AP і Reuters