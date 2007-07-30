Періс Хілтон втратила найдорожче
18:06, 30 липня 2007Разное
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Тюрма коштувала їй 60 млн. доларів
|Періс Хілтон, фото з сайту celebrita.sessocity.net
"Йому було соромно і нині дуже соромно за те, що прізвище Хілтон було заплямоване Періс", - заявив Джеррі Оппенгеймер (Jerry Oppenheimer), який написав історію знаменитого американського клану під назвою House of Hilton. Голова сім`ї не хоче, щоб онука одержала незароблені й незаслужені гроші.
Наголошується, що Беррон Хілтон - єдиний член сім`ї, який займався справами готельної імперії. У липні 2007 року повинна відбутися угода з продажу компанії, і 79-річний магнат дав зрозуміти, що витратить виручені 2,4 мільярда доларів на добродійність, залишивши без спадку всіх своїх дітей та онуків.
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