Періс Хілтон втратила найдорожче

Періс Хілтон залишилася без спадку, повідомляє австралійська The Daily Telegraph. Дід американської знаменитості, голова сім`ї та готельної імперії Беррон Хілтон (Barron Hilton) позбавив онуку 60 мільйонів доларів, які мали їй дістатися. Дідусеві й раніше було соромно за поведінку Періс, проте після історії з її ув`язненням за кермування в п`яному стані чаша його терпіння переповнилася.

"Йому було соромно і нині дуже соромно за те, що прізвище Хілтон було заплямоване Періс", - заявив Джеррі Оппенгеймер (Jerry Oppenheimer), який написав історію знаменитого американського клану під назвою House of Hilton. Голова сім`ї не хоче, щоб онука одержала незароблені й незаслужені гроші.

Наголошується, що Беррон Хілтон - єдиний член сім`ї, який займався справами готельної імперії. У липні 2007 року повинна відбутися угода з продажу компанії, і 79-річний магнат дав зрозуміти, що витратить виручені 2,4 мільярда доларів на добродійність, залишивши без спадку всіх своїх дітей та онуків.

Лента.ру