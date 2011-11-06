За контрабанду двох Мерседесів судитимуть українця та німця

На Сумщині за контрабанду двох автомобілів Mercedes-Benz судитимуть українця та громадянина Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, слідчий відділу прокуратури Сумської області завершив розслідування кримінальної справи за обвинуваченням громадянина України і громадянина Німеччини у контрабанді, вчиненій групою осіб за попередньою змовою, ухиленні від сплати податків та використання завідомо підроблених документів, що кваліфікується частиною 2 ст. 201, ч. 2 ст. 212 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства у цій справі встановлено, що в лютому-березні 2010 року обидва зловмисники з корисливих мотивів, з метою контрабандного переміщення придбаних ними в Німеччині автомобілів Mercedes-Benz S500 та Mercedes-Benz S500 matic загальною вартістю понад 1 мільйон гривень через митний кордон України з приховувавнням від митного контролю, умисно надали працівникам митних органів неправдиві документи про дійсного власника цих авто і дату їх придбання, внаслідок чого не сплатили до державного бюджету майже 590 тисяч гривень податків та зборів.

Контрабандистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та особистого майна.