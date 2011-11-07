Про простоту, яка дорівнює злодійству

В’ячеслав Піховшек уже давно застерігає людей від «пасток простих рішень та простих пояснень». Ще з часів офіціозної телепередачі «Епіцентр», з якої чиновники ловили «правильні» погляди та настанови, вслухаючись у розлогі і хитро закручені коментарі ведучого.

У нього якось так органічно виходить, що до подібної небезпечної «простоти» схильні виключено «помаранчеві» політики та того ж забарвлення електорат.

А от «біло-блакитні» та їхній «Лідер», за логікою Піховшека, очевидно, цілком позбавлені такої негарної вади і сприймають життя у всій його політичній та соціально-економічній повноті та різноманітності. Принаймні, у його текстах ми нічого не знайдемо про простоту рішень нинішньої влади.

Мушу зауважити з цього приводу: уже б чия корова мукала про «простоту рішень», але не «регіональна».

Мало повноважень – повернемо стару Конституцію по-простому, без Верховних Рад та всяких там всенародних референдумів, рішенням слухняного Конституційного Суду.

Ризикуємо програти парламентські вибори – є класичне в своїй простоті рішення. Запроторити основних політичних опонентів за ґрати. Верховна Рада вільно дихатиме без цих «корупціонерів» та «зловживачів».

І нехай та Європа хоч дибки стає у своїх заявах з протестами. Ми теж дуже просто все пояснимо нашим людям: то опозиційні «недобитки» вештаються по Європі і дурять їхніх наївних політиків, б’ючи на жалість до Тимошенко. Яка ганьба! А всім же відомо (ще одна невимовно проста істина), що «Юлька – воровка». Тому доблесна прокуратура по-нашому, по-простому порушила проти неї ще кільканадцять кримінальних справ. І нічого її жаліти. Не кажучи вже про Луценка з його цирозами.

Бракує грошей у бюджеті – взяти та й відняти їх у дрібних та середніх бізнесменів, користуючись Податковим кодексом (хто не встиг сховатися у «тінь», я не винен), скоротити пенсії пенсіонерам і пільги пільговикам (до речі, пан Піховшек розповів про те, що раніше наприймали щодо пільг купу непідйомних популістських законів, але дивним чином забув сказати, хто ж саме їх наприймав).

А якщо хто питатиме, чого ж на органи влади не скоротити видатки, щоб отримати кошти для соціально незахищених, то екс-мер Донецька зі знанням справи просто і доступно пояснить народові – інакше чиновники компенсуватимуть це скорочення збільшенням хабарів.

Бракує грошей олігархам – тут теж є дуже і дуже прості рішення. Наприклад, практично скасувати тендери, щоб «розпилюванням» бюджетних коштів могли займатися лише «свої в дошку». А яка класична простота у закупівлі бурових платформ вартістю в 250 млн. доларів за 400 мільйонів! І так два рази! Недарма у кризовій Україні в рази збільшилася кількість мільярдерів.

І щодо «європейського ринку землі», всю корисність якого не хоче визнати та капосна опозиція. Таке просте і чудове рішення готується: скупити за безцінь останнє національне надбання і «загнати» за реальною вартістю тим самим європейцям. Це і є «європейський ринок».

Звісно, як відзначив пан Піховшек, опозиція навчилася «укладати із північним сусідом угоди, згідно з якими всі ми платимо надмірні кошти за газ». Але й влада навчилася по-простому підтверджувати їх «Харківськими угодами», ще й здаючи при цьому задарма територію України під іноземні військові бази на кілька десятиліть наперед. Не кажучи вже про просування в «рубльову зону» і відмову від висунення вимог до «старшого брата» перед його вступом до СОТ. Невже всі ці «прості рішення» прийняті заради простих «відкатів» за ГТС?

В’ячеслав пише, що «пасткою «простого пояснення» є інтерпретація більшості проблем нинішньої України нібито «радянською ментальністю» еліти». Та ні, у радянської еліти ментальність сягала хіба що спецрозподільника та «баньки» з дівчатами. У нинішньої «біло-блакитної» еліти типова для періоду первісного накопичення капіталу ментальність «Робін-Бобін Барабека», який все ніяк не може нажер…, пардон, насититися. І щиро дивується проблемам із травленням.

Росіяни кажуть, що простота гірша за злодійство. В Україні простота рішень владної еліти якраз цьому самому злодійству рівнозначна.

Микола Писарчук