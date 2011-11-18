Daewoo Lanos потрапив під поїзд «Кременчук-Київ»

Сьогодні о 07.49 на залізничному переїзді під Кременчуком Полтавської області автомобіль Daewoo Lanos під управлінням 47-річного чоловіка потрапив під поїзд «Кременчук-Київ».

Як повідомив УНІАН прес-офіцер лінійного відділу міліції на ст. «Кременчук» Ігор ГОЛЬЦОВ, автомобіль зупинився на залізничній колії, і локомотив ударив його в праве крило. Обійшлося без жертв.

«На переїзді працювала звукова і світлова сигналізація, - підкреслив І.ГОЛЬЦОВ. – Водій пояснює, що зупинився на переїзді після того, як його засліпило сонце. У салоні, крім нього, була його дружина».

У результаті ДТП столичний експрес затримався на 41 хвилину.