Про причини гострої ситуації з видачею населенню закордонних паспортів

16-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Про організацію роботи державного підприємства “Ресурси-Документ” та дійсні причини гострої ситуації з видачею населенню закордонних паспортів нового зразка, шляхи виправлення становища”. В роботі візьме участь генеральний директор підприємства “Ресурс-Документ” Володимир Швачко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 502-49-50. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.