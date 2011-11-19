Чоловік на Фольксвагені збив велосипедиста
16:58, 19 листопада 2011Разное
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Трагедія на Житомирщині
На Житомирщині велосипедист загинув під колесами Фольксвагена.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ України у Житомирській області.
Аварія сталася вчора близько 18 години вечора на 247 кілометрі автодороги Київ – Чоп біля села Дідовичі Новоград-Волинського району.
Водій автомобіля Фольксваген - 28-річний житель Новограда-Волинського - врізався у велосипедиста - 51-річного жителя села Пищів цього ж району.
Велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.
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