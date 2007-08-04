На Львівщині стався витік 100 кг соляної кислоти

У м. Борислав Львівської області на території автомобільного парку Долинського тампонажного управління ВАТ "Укрнафта" з металевої автоцистерни ємністю 6 т стався витік 100 кг соляної кислоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на даний час витік, що стався внаслідок розгерметизації ліквідовано, місце розливу оброблено каустичною содою та сорбентом їдкого натрію. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.