Голодна панда напала на працівника зоопарку (додане фото)
У Лань Цзай був стрес
У зоопарку китайського міста Ланьчжоу в провінції Ганьсу трирічна панда напала на працівника зоопарку, внаслідок чого в лікарні йому довелося накласти більше ста швів, повідомляє Лента.руз посиланням на The Press Association.
|Giant Panda Lan Zai. AP Photo
Лань Цзай прибула до зоопарк Ланьчжоу нещодавно, 28 липня. Її доставили з міста Ченду в провінції Сичуань. За словами ветеринарів, панда весь цей час перебувала в стресовому стані, оскільки поки не змогла адаптуватися до дуже сухого клімату в Ганьсу і тому кілька днів нічого не їла.
Це не перший випадок нападу панд на людину в Китаї. У жовтні 2006 року в заповіднику на південному заході Китаю панда відкусила фалангу великого пальця у туриста із США, коли той спробував її погодувати. А місяць тому в пекінському зоопарку панда напала на п`яного китайця, коли той заліз в її клітку. У відповідь чоловік сам спробував покусати тварину.