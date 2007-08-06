Голодна панда напала на працівника зоопарку (додане фото)

У зоопарку китайського міста Ланьчжоу в провінції Ганьсу трирічна панда напала на працівника зоопарку, внаслідок чого в лікарні йому довелося накласти більше ста швів, повідомляє Лента.руз посиланням на The Press Association.

Службовець Цзан вирішив погодувати панду Лань Цзай, простягнувши їй їжу через грати вольєра. Проте панда несподівано почала кусати його руки, а коли чоловік спробував звільнитися, сильно подряпала ноги.

Лань Цзай прибула до зоопарк Ланьчжоу нещодавно, 28 липня. Її доставили з міста Ченду в провінції Сичуань. За словами ветеринарів, панда весь цей час перебувала в стресовому стані, оскільки поки не змогла адаптуватися до дуже сухого клімату в Ганьсу і тому кілька днів нічого не їла.

Це не перший випадок нападу панд на людину в Китаї. У жовтні 2006 року в заповіднику на південному заході Китаю панда відкусила фалангу великого пальця у туриста із США, коли той спробував її погодувати. А місяць тому в пекінському зоопарку панда напала на п`яного китайця, коли той заліз в її клітку. У відповідь чоловік сам спробував покусати тварину.