У ЧФ РФ запевняють, що стали набагато безпечнішими екологічно

У 2011 році кількість зауважень українських і російських екологів до Чорноморського флоту Російської Федерації порівняно з 2010 роком зменшилася удвічі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділ інформаційного забезпечення ЧФ Росії.

За інформацією штабу російського флоту, поточного року екологи провели по 80 перевірок частин ЧФ РФ на предмет дотримання ними заходів екологічної безпеки, в результаті яких флот одержав мінімальні штрафні санкції, а державні органи України за фактами порушення природоохоронного законодавства не припинили діяльність жодного об'єкту. Практично 100% об'єктів флоту забезпечені дозвільними документами на експлуатацію, удвічі порівняно з 2010 роком зменшилася кількість розпоряджень на усунення зауважень.

Начальник екологічної служби ЧФ Росії Олександр ЦЕПКАЛОВ відзначив, що «Чорноморський флот у сфері екології фактично перебуває під подвійним контролем. Екологічна служба ЧФ РФ перевіряє частини і кораблі відповідно до природоохоронного законодавства як Російської Федерації, так і України».

На думку начальника екологічної служби Чорноморського флоту, «практика роботи, що склалася, і системний підхід до питань екологічної безпеки дозволять і в подальшому зберегти позитивну динаміку у виконанні заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в місцях базування сил флоту».