Старт і екіпаж шаттла Endeavour (19 фото)

Американський космічний корабель багаторазового використання "Ендевор" з сімома членами екіпажа на борту успішно стартував сьогодні з космодрому НАСА на мисі Канаверал (штат Флорида). Запланована його стиковка з Міжнародною комічною станцією в п`ятницю, 10 серпня. Шаттл доставить до МКС новий сегмент несучої конструкції станції вагою близько 2,5 тонн.

На даний момент план польоту "Ендевора" становить 11 діб, під час яких заплановано три виходи астронавтів у відкритий космос. У завдання екіпажа входить ремонт одного з орієнтаційних гіроскопів МКС, який після поломки був відключений в жовтні минулого року.

За час польоту "Ендевора" запланований мінімум один (максимум – три) 20-хвилинний сеанс зв`язку для школярів, протягом якого астронавти, перебуваючи на орбіті, розкажуть дітям про роботу на борту шаттла та експерименти, що проводяться в космосі.