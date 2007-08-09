Старт і екіпаж шаттла Endeavour (19 фото)

15:31, 09 серпня 2007
Разное
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Політ триватиме 11 діб

Американський космічний корабель багаторазового використання "Ендевор" з сімома членами екіпажа на борту успішно стартував сьогодні з космодрому НАСА на мисі Канаверал (штат Флорида). Запланована його стиковка з Міжнародною комічною станцією в п`ятницю, 10 серпня. Шаттл доставить до МКС новий сегмент несучої конструкції станції вагою близько 2,5 тонн.

На даний момент план польоту "Ендевора" становить 11 діб, під час яких заплановано три виходи астронавтів у відкритий космос. У завдання екіпажа входить ремонт одного з орієнтаційних гіроскопів МКС, який після поломки був відключений в жовтні минулого року.

За час польоту "Ендевора" запланований мінімум один (максимум – три) 20-хвилинний сеанс зв`язку для школярів, протягом якого астронавти, перебуваючи на орбіті, розкажуть дітям про роботу на борту шаттла та експерименти, що проводяться в космосі.

Екіпаж шаттла Ендевор: командир Скотт Келлі, пілот Чарльз Хобо, фахівці Річард Мастраччо, Трейсі Колдуелл, Барбара Морган, Девід Вільямс, Елвін Дрю.

Астронавт Канадського космічного агентства Дейв Вільямс (Reuters)
Астронавт-фахівець Річард Мастраччо (AP Photo/NASA)
Командир шаттла Ендевор Скотт Келлі (AP Photo/NASA)
Астронавт-фахівець Трейсі Колдвелл (AP Photo/NASA)
Пілот Чарльз Хобо (AP Photo/NASA)
Вчителька Барбара Морган та астронавт-фахівець Елвін Дрю. (Photo AFP)
Астронавт Канадського космічного агентства Дейв Вільямс (Reuters)
Астронавт-фахівець Трейсі Колдвелл (AP Photo/NASA)

Командир Скотт Келлі та астронавт Елвін Дрю перед посадкою в корабель
Астронавти-фахівці Трейсі Колдвелл та Барбара Морган перед входом до космічного корабля (NASA TV/Reuters)
Готови до старту
Члени екіпажу Ендевора на моніторингу в Космічному центрі НАСА ім. Кеннеді (Reuters/NASA)
Екіпаж шаттла Ендевор (Reuters)

 

Старт шаттла Ендевор (Photo Reuters)
Старт шаттла Ендевор (AP Photo)
Старт шаттла Ендевор (AP Photo)
Старт шаттла Ендевор (AP Photo)
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