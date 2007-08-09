Тепер у Рудьковського стрілочником призначили машиніста

Сходження з рейок шести вагонів, які перекинулися на станції «Тернопіль-товарний», спричинило перевищення швидкості машиністом.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник залізничної станції “Тернопіль” Олександр ВОЗНЮК, такими є попередні висновки комісії, до складу якої входять працівники прокуратури та залізниці. За словами О.ВОЗНЮКА, за фактом аварії порушено кримінальну справу. “Наразі матеріальні збитки встановлюються. Фахівці вивчають рівень зношеності вагонів, адже їм уже по 27-28 років. Лише після цього стане відомо, яку суму збитків компенсовуватиме машиніст. Також до нього застосують дисциплінарне стягнення за перевищення швидкості”, – повідомив О.ВОЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня на станції «Тернопіль-товарний» зійшли з рейок і перевернулися шість вагонів.