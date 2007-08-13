На Луганщині вогонь знищив 125 га лісу

У Станично-Луганському районі Луганської області на території Кондрашевського лісництва майже добу приборкували пожежу хвойного лісу.

Як передає «5 канал», вогонь знищив 125 га лісу.

Вогняну стихію приборкували понад півтисячі пожежників.

Як повідомляв УНІАН, до гасіння пожежі було залучено 534 чол., 65 од. техніки, гелікоптер лісгоспу та пожежний потяг Укрзалізниці, а саме: 190 чол. та 25 од. техніки від МНС, 172 чол. від МВС, 130 чол. та 29 од. техніки Кондрашевського лісгоспу, 30 чол. та 11 од. техніки комунальних служб району та 12 чол. від Державної прикордонної служби. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.