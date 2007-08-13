На Чернігівщині під час полювання загинув чиновник

14:53, 13 серпня 2007
Разное
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Смертельне поранення в область печінки

Начальник головного Державного управління охорони, використання й відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Чернігівській області 34-річний Сергій Ковальов загинув у день відкриття мисливського сезону поблизу села Дніпровське Чернігівського району. Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС в області.

"Смерть настала у результаті вогнепального поранення через необережне поводження з рушницею", - сказав працівник Центру громадських зв’язків.

За даними правоохоронців, С.Ковальов був знайдений мертвим з ознаками вогнепального поранення. За версією міліції, він нахилився добити поранену качку і несподівано вистрелила рушниця. Чоловік отримав смертельне поранення дробом 5-го калібру в область печінки.

Свідків події немає. Проте правоохоронці зазначають, що кримінальна справа не буде порушена, оскільки трапився нещасний випадок. Розслідування обставин цього випадку триває.

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