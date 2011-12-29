На Черкащині керівники одного з районів потрапили в ДТП

У Черкаській області 28 грудня на автошляху Драбів - Золотоноша біля села Великий Хутір у ДТП потрапив автомобіль «Деу», у якому їхали голова Драбівської райдержадміністрації Володимир БУТ, голова районної ради Григорій МАТВІЙЧУК та сільський голова Драбово-Бурятинського Віра ЖАДАН.

За інформацією черкаського Інтернет-сайту «Прочерк», автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулися з «Фордом».

Керівництво району їхало на сесію обласної ради.

В.БУТ у ДТП отримав забій ніг, голова райради та сільський голова постраждали значно більше.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, з керуванням не впорався водій «Форда», який виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв зіткнення з автомобілем «Деу», після чого скоїв дотичне зіткнення з «Фіатом», який здійснював лівий поворот.