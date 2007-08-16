У Дніпропетровську загинули троє робітників водоканалу
09:54, 16 серпня 2007Разное
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На будмайданчику стався обвал
У Дніпропетровську в результаті обвалу грунту в траншеї загинули троє працівників міськводоканалу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, обвал стався вчора о 16.23 на будівельному майданчику торгівельної будівельної компанії "Валгон" під час проведення земельних робіт у траншеї на глибині 6 м.
О 18.20 рятувальники МНС вилучили тіла загиблих з-під завалу.
За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.
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