У Дніпропетровську загинули троє робітників водоканалу

У Дніпропетровську в результаті обвалу грунту в траншеї загинули троє працівників міськводоканалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, обвал стався вчора о 16.23 на будівельному майданчику торгівельної будівельної компанії "Валгон" під час проведення земельних робіт у траншеї на глибині 6 м.

О 18.20 рятувальники МНС вилучили тіла загиблих з-під завалу.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.