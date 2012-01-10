У Маріуполі трамвай переїхав жінку

У Маріуполі Донецької області загинула жінка, на яку наїхав трамвай.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на лікарів Маріупольської станції швидкої медичної допомоги.

За словами медиків, трагедія сталася сьогодні на вул. Гугеля, навпроти старих оранжерей. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Лікарі зазначили, що «особа загиблої жінки не встановлена», і в зв'язку з великими пошкодженнями тіла «її вік неможливо визначити навіть попередньо».

На даний час обставини загибелі жінки з’ясовують правоохоронні органи.