Український мікроавтобус із пасажирами врізався в МАЗ у Білорусі

Український мікроавтобус «Рено-Трафік» сьогодні вранці в Барановичському районі (Брестська область Білорусі) врізався в автомобіль МАЗ із причепом, що рухався в попутному напрямі, й вилетів у кювет.

Як повідомила кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь начальник відділення з агітації та пропаганди ДАІ УВС Брестського облвиконкому Наталія САХАРЧУК, за фактом ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

«Під час обстеження місця події з`ясувалося, що мікроавтобус був переобладнаний і перевозив більшу кількість пасажирів, ніж це передбачено для даної моделі. У салоні замість 9 перебувало 11 чоловік, із яких четверо від медичної допомоги відмовилися, п`ятеро пройшли медичний огляд, двоє з травмами (в одного перелом стегна, у другого - щелепи) госпіталізовані. Водії транспортних засобів не постраждали», - повідомила Н.САХАРЧУК.