Ніссан врізався в натовп святкуючих Старий Новий рік

На центральній площі Луганська пізно ввечері 13 січня автомобіль на великій швидкості врізався в натовп, який святкував Старий Новий рік. Як повідомляє Корреспондент, у результаті інциденту загинула 17-річна дівчина. Ще кілька людей постраждали і були госпіталізовані.

Як передає "Обозреватель" з посиланням на очевидця події, автомобіль Nissan пробив огорожу площі, на якій знаходиться новорічна ялинка, і врізався в торговельні намети. Очевидець розповів про приблизно десять постраждалих, шестеро з яких у важкому стані.

На місці події працюють представники правоохоронних органів та адміністрації міста. За попередніми даними, водій автомобіля міг перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння.