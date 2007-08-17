Жигулі зіткнулися з Уралом: загинули 5 молодих людей

Сьогодні о шостій годині ранку у с.Медуха Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло п`ятеро молодих людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля “ВАЗ-2108”, рухаючись у напрямку м. Галич, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з вантажівкою “Урал”.

В результаті ДТП водій та четверо пасажирів "Жигулів" від отриманих травм загинули на місці події.