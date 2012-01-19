Нові подробиці ДТП у Рівному: люди їхали зі святкування Водохреща

Усі пасажири маршрутки, що на в`їзді до Рівного лоб у лоб зіштовхнулась з вантажівкою, прочани.

Як повідомляє ТСН, вони повертались із джерела Святої Анни на Тернопільщині, куди вони їздили відзначати Водохреща.

Від потужного удару маршрутку відкинуло на узбіччя. Людей рятувальникам довелося витягати за допомогою спецтехніки.

Єдині, хто не постраждав у аварії - водії маршрутки і вантажівки.

"Я їхав, мене занесло, мене відкинуло на бік", - розповідає водій маршрутки.

Після аварії дорожні служби почали терміново посипати дорогу сіллю і піском. Адже найімовірнішою причиною аварії правоохоронці називають слизьку дорогу.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Рівному сталося жахливе ДТП - маршрутка зіткнулась з вантажівкою. У маршрутці було 18 людей, з них 9 дітей.