Франція повернула Новій Зеландії 20 людських голів

07:52, 24 січня 2012
Разное
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"Кінець страшної історії"

Французька владаповернулаНовійЗеландії20муміфікованихголіввоїнівмаорінацеремоніївПарижі,повідомляєБі-бі-сі.

Муміфікованіголови булививезенізостровівєвропейськимиморяками, якихвразилимайстернітатуювання,вXVIIIі XIXстоліттях.

Після переговоріввладиНовоїЗеландіїта старійшинплеменімаорііз зарубіжнимиколегамисотні голівбулиповернутіна острови, хоча багато зних досізберігаютьсявєвропейськихмузеях.

Нацеремоніїпередачіголів, що відбулась упонеділок,міністркультури ФранціїФредерікМіттеранзаявив,що ця подіязнаменуєкінецьстрашноїсторінкиколоніальноїісторіїі початокнового етапувзаємної поваги.

Маорі- корінненаселення новоїЗеландії- вважали,щомуміфікаціяголівдозволяєобезсмертитидушіпомерлих.

Однак приблизновXIXстоліттімуміфікованіголовиввійшливмоду уєвропейськихколекціонерів.

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