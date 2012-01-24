Франція повернула Новій Зеландії 20 людських голів
"Кінець страшної історії"
Французька владаповернулаНовійЗеландії20муміфікованихголіввоїнівмаорінацеремоніївПарижі,повідомляєБі-бі-сі.
Муміфікованіголови булививезенізостровівєвропейськимиморяками, якихвразилимайстернітатуювання,вXVIIIі XIXстоліттях.
Після переговоріввладиНовоїЗеландіїта старійшинплеменімаорііз зарубіжнимиколегамисотні голівбулиповернутіна острови, хоча багато зних досізберігаютьсявєвропейськихмузеях.
Нацеремоніїпередачіголів, що відбулась упонеділок,міністркультури ФранціїФредерікМіттеранзаявив,що ця подіязнаменуєкінецьстрашноїсторінкиколоніальноїісторіїі початокнового етапувзаємної поваги.
Маорі- корінненаселення новоїЗеландії- вважали,щомуміфікаціяголівдозволяєобезсмертитидушіпомерлих.
Однак приблизновXIXстоліттімуміфікованіголовиввійшливмоду уєвропейськихколекціонерів.