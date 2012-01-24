Франція повернула Новій Зеландії 20 людських голів

"Кінець страшної історії"

Французька владаповернулаНовійЗеландії20муміфікованихголіввоїнівмаорінацеремоніївПарижі,повідомляєБі-бі-сі.



Муміфікованіголови булививезенізостровівєвропейськимиморяками, якихвразилимайстернітатуювання,вXVIIIі XIXстоліттях.



Після переговоріввладиНовоїЗеландіїта старійшинплеменімаорііз зарубіжнимиколегамисотні голівбулиповернутіна острови, хоча багато зних досізберігаютьсявєвропейськихмузеях.



Нацеремоніїпередачіголів, що відбулась упонеділок,міністркультури ФранціїФредерікМіттеранзаявив,що ця подіязнаменуєкінецьстрашноїсторінкиколоніальноїісторіїі початокнового етапувзаємної поваги.



Маорі- корінненаселення новоїЗеландії- вважали,щомуміфікаціяголівдозволяєобезсмертитидушіпомерлих.



Однак приблизновXIXстоліттімуміфікованіголовиввійшливмоду уєвропейськихколекціонерів.

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