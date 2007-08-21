Оголошені ”Сім чудес України” (список)

Сьогодні відбулося оголошення переможців акції «Сім чудес України», яка тривала дев’ять місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, у національному заповіднику «Софія Київська» було оголошено сім найрейтинговіших об’єктів, визначених за результатами Інтернет-опитування та опитування експертів.

Переможцями стали: заповідник «Кам’янець» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область), Києво-Печерська Лавра (м. Київ), парк «Софіївка» (м. Умань Черкаської області), заповідник «Софія Київська» (м. Київ), Херсонес Таврійський (м. Севастополь), Хотинська фортеця (Хотин Чернівецької області), заповідник «Хортиця» (Запоріжжя).

Спеціальних відзнак також удостоєно три об’єкти. Зокрема, Лівадійський палац-музей визнано визначною пам’яткою новітньої історії, Острозький замок та академію названо визначною пам’яткою духовної України і «Музей-писанку» названо визначною пам’яткою сучасної України.