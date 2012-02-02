Працівники ДАІ затримали 800 п'яних водіїв

На автодорогах Донецької області у січні 2012 року співробітники ДАІ виявили близько 800 водіїв, які управляли транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні зазначили, що на всіх таких водіїв складено відповідні протоколи, матеріали для обрання засобу покарання направлені до суду.

В управлінні ДАІ нагадали, що з 27 січня по 29 лютого Державтоінспекція Донецької області проводить профілактичні заходи «П'яний водій - злочинець!» з виявлення водіїв, які управляють транспортом у нетверезому стані.

Правоохоронці зазначили, що за останні два роки у Донецькій області з вини п'яних водіїв під час ДТП загинуло 25 чоловік, понад 300 були травмовані. А загалом за ці два роки співробітники ДАІ виявили на автодорогах регіону понад 38 тисяч водіїв, які управляли автомобілем у нетверезому стані (у середньому по 50 водіїв на день).