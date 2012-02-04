Відео з кролем стало хітом на Youtube
08:03, 04 лютого 2012Разное
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750 тисяч заходів
Свійський кролик із Швеції, який навчився зганяти овець, став зіркою інтернету після того, как відеозапис його навичок був викладений на YouTube.
Наскільки можна зрозуміти, п`ятирічний хатній улюбленець запозичив вміння керувати тваринами, спостерігючи за собаками на фермі своїх господарів.
За один тиждень сюжет с кроликом подивилися майже 750 тисяч разів.
Популярності ролика допомогла музична доріжка, якою стала культова пісенька 1940-х років.
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