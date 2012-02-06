Легковик зіткнувся з локомотивом

У Житомирській області легковий автомобіль зіткнувся з локомотивом, водій загинув.Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні співробітник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, трагічна подія сталася в суботу, 4 лютого, о 10.40 у селі Гальчин Бердичівського району.

"На залізничному переїзді легковий автомобіль зіткнувся з локомотивом. Внаслідок аварії 34-річний водій легковика загинув на місці пригоди. Рятувальники Бердичева допомогли працівникам ДАІ вилучити тіло загиблого водія", - сказав С.УЛАНОВ.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.