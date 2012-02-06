Легковик зіткнувся з локомотивом
23:21, 06 лютого 2012Разное
993 0
Одна людина загинула
У Житомирській області легковий автомобіль зіткнувся з локомотивом, водій загинув.Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні співробітник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.
За його словами, трагічна подія сталася в суботу, 4 лютого, о 10.40 у селі Гальчин Бердичівського району.
"На залізничному переїзді легковий автомобіль зіткнувся з локомотивом. Внаслідок аварії 34-річний водій легковика загинув на місці пригоди. Рятувальники Бердичева допомогли працівникам ДАІ вилучити тіло загиблого водія", - сказав С.УЛАНОВ.
За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter