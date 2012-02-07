Азаров не знає про програми, які приймає Янукович?

Уряд Януковича протягом останніх десяти днів активно протистоявморозу. Спочатку президент продемонстрував фізичну міць професіоналів Україні і всьому світу: "Ми фактично на 14 мільйонів тонн за два роки збільшили обсяги видобутку вугілля."

Хто разом з президентом збільшував видобуток дуже цікаво, може цей хтось неназваний знає, куди поділись більш як 7 млн. тонн чорного золота: сайт Держкомстатув розділах “Виробництво основних видів промислової продукції” вперто звітуєпро 61,8 млн. тонн готового вугілля у 2011 році і по 55 млн. тон у 2009-му та 2010-му. Зрозуміло, в Україні ще не створено Міністерство Правди, але щоб так знехтувати заявою очільника держави...

Для закріплення досягнутого успіху президент повідомив: «Ми прийняли програму стосовно енергозбереження, диверсифікації джерел постачання газу в Україну і його заміщення іншими енергоносіями». Як відомо, програми, концепції, стратегії, план-графіки, доктрини, а тепер ще й асамблеї — то наше все, ворог жодного разу не встояв...

Щоправда, Азаров ранкомнаступного дня про програму президента не знав: “Програму енергозбереження треба створювати не «взагалі», а на підставі даних обстеження теплоефективності буквально кожного будинку.” І велів Близнюку з Хорошковським і Клюєвим швиденько програму створити.

Невже прем`єр вважав, що Янукович прийняв якусь “взагалі” програму? Прокол гірший, ніж у Держстату...

Добре хоч знаємо, що той невідомий, з яким президент приймав програму, а раніше збільшував видобуток вугілля — не Азаров.

Виникають запитання, чи лишаються чинними Закон України “Про енергозбереження” та “Енергетична стратегіяУкраїни на період до 2030 року”?

Сайт Верховної Ради стверджує, що діє – але президент з прем`єром про такі не згадують. А там, до речі, і про диверсифікацію джерел імпорту енергоносіїв, і про збільшення видобутку вугілля, власного газу, нафти, енергоаудит, стимулювання енергозбереження і багато чого корисного та актуального не тільки взимку.

Але навіщо виконувати закони й стратегії, породжені папєрєднєй владой, якщо будівничі нової країни прийняли нову, найкращу програму? Чи тільки збираються розробити?

Мабуть, щоб залагодити незручність перед президентом, прем`єр відвідав Дарницьку ТЕЦ, яка “на виконання доручень Президента України Януковича В.Ф. та Прем’єр-міністра України Азарова М.Я., за рахунок реконструкції та оновлення обладнання з метою зменшення використання дорогого газу майже вдвічі збільшила використання альтернативного палива – вугілля...” Звичайно, без доручень вони скоро вже шістдесят років не знали, чим зайнятись. Окинувши оком підприємство, що вже років тридцять вимагає реконструкції, Азаров заявив: “Ми конкретно вирішуємо питання переведення ТЕЦ на комплексне використання газу і вугілля”... На цій станції значно скороченовикористання дорогого природного газу за рахунок часткового її переведення на антрацит.

Невже ці загадкові “ми” мали такий величезний вплив вже на початку 50-х років минулого сторіччя, коли будувалась Дарницька ТЕЦ, що конкретно змогли вирішити: “Основное топливо – донецкий уголь АШ, буферное – природный газ”? (Панов А.М. Киевская энергетическая система. К.: Технiка, 1982.).

Ще трішки, і виявиться, що саме на виконання доручень Януковича та Азарова комсомолець Павка Корчагін будував вузькоколійну залізницю з Боярки до Києва. Якою постачали альтернативне паливо — дрова.

Віктор Мішковський