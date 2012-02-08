Даішник виписував протоколи на неіснуючих порушників

У Черкаській області працівник ДАІ тривалий час виписував протоколи про порушення Правил дорожнього руху на неіснуючих порушників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, інспектор з адміністративної практики одного з районних відділень УДАІ УМВС в області, зловживаючи своїм службовим становищем, тривалий час складав та видавав протоколи про вчинення адміністративних правопорушень неіснуючими порушниками, які, в подальшому, направляв для розгляду в місцеві суди різних областей України.

Крім того, він також виніс постанову на неіснуючого громадянина, яку направив для примусового виконання в органи державної виконавчої служби.

Також інспектор склав протокол стосовно громадянина, який насправді ніякого правопорушення не вчиняв, і направив постанову до примусового виконання.

Прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу щодо інспектора за ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 1 Кримінального кодексу України.