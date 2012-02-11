Сільський голова загинув, ремонтуючи свій автомобіль

Сільський голова с. Загайпіль Коломийського району Івано-Франківської області загинув під час ремонту свого автомобіля.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, нещасний випадок стався 9 лютого у с. Назірна Коломийського району, де проживав загиблий.

63-річний чоловік ремонтував власний автомобіль ВАЗ-21063, підняв передню сторону на домкраті, належним чином не закріпивши його, ліг на спину під автомобіль і почав проводити ремонтні роботи, у ході яких випадково штовхнув домкрат. В результаті автомобіль впав і придавив грудну клітку і голову потерпілого. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.