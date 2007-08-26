У бібліотеках можуть розпочати продаж презервативів

Лідер молодіжного крила Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП) Оскар Бланко запропонував встановити в місцях зібрання мадридської молоді торговельні автомати, що продають презервативи, повідомляє Інтернет-газета "Madridiario".

"Оскар Бланко запропонував встановити торговельні автомати в найбільш відвідуваних молодими людьми місцях - зокрема, в мадридських бібліотеках, на станціях метрополітену і приміських потягів", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що пропозиція викликана оприлюдненими нещодавно статистичними даними, які свідчать про зростання кількості абортів серед мадридської молоді, - за останні десять років цей показник подвоївся.

Крім автоматів, Бланко запропонував створити центри сексуальної освіти – по одному на кожних 100 тисяч молодих людей, що відповідає рекомендаціям Міжнародній організації охорони здоров`я.

РІА "Новости"