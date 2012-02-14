Григорій Немиря – новий «регент» сім'ї Тимошенко?

13:22, 14 лютого 2012
Разное
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«Ми орали, я – і трактор», - так невдозі може сказати про свою роль у передвиборній кампанії 2012 року Григорій Немиря. Вперше про цю роль сам Немиря згадав 27 грудня 2011 року: в ефірі одного з телеканалів він, без жодного очевидного інформаційного приводу розповів, що «останнім часом багато спілкується з Євгенією, ми разом буваємо на різних заходах». Немиря при цьому проговорився, що «особисто переконував Юлію Тимошенко йти в політику, але та не погоджувалася».

Втім, демонстрація Григорієм Немирею такої ось «політичної скромності» Жужі, яка, мовляв, не хоче експлуатувати світлий образ мами, має і свій зворотній бік.

Навіщо Григорій Немиря «затягує» доньку Тимошенко в політику? При тому, що загальне правило - діти поза політикою. І це зрозуміло — діти ніколи не можуть захищатися, як їхні батьки. Тому діти  - завжди слабке місце. Пригадати хоч би скандал із сином Ющенка. Захищати довелося батьку, чим закінчилося - всі пам'ятають.

Але Григорій Немиря наполегливо тягне Євгенію Тимошенко в політику, не думаючи і не бажаючи пояснювати цій дуже молодій жінці, що чим ближче до виборів, тим більше вона ставатиме предметом детальних публікацій журналістів, і так само атак опонентів. Об'єктом їх уваги стане все  - від особистого життя до публічних висловлювань. Чи готова до цього Євгенія? Чи бачить себе в цьому? Сумніваюся, що її хтось запитав. Тут інші інтереси.

Наступне питання. А чому, з якої причини, запитає вдумливий читач або глядач, Немиря переконував Тимошенко-молодшу зайнятися політикою? У чому його інтерес?

Як і кожен, хто багато розмовляє, Немиря сказав зайве. Бо що цікавить Немирю більше, ніж його, Григорія Михайловича, особисте місце в передвиборному списку БЮТ?

І ось що бачимо. Лише за повідомленнями ЗМІ, в січні 2012 року Немиря супроводжував Євгенію Тимошенко в Копенгагені, Парижі й Страсбурзі, потім разом із нею відвідав Вашингтон, де на Національному молитовному сніданку здалеку бачив президента США. Сама Женя проговорилася, що планує разом з Немирею відвідати Велику Британію і Польщу.

Власне кажучи, це для багатьох зручно.

Зручно для Немирі і для Тімошенко-молодшої. І всі ці подорожі – певна річ, не за рахунок Григорія Михайловича Немирі або Євгенії Олександрівни Тимошенко. І літають вони напевно не економ-класом, і в готелях живуть не за 20 євро на добу.

Зручно для Тимошенко-старшої і для БЮТ. Не треба боятися, що Євгенія Олександрівна скаже щось не так, головне, що «як треба» перекладе Немиря.

Напевно, Григорій Михайлович знайшов, у чому його незамінність. Женя Тимошенко – живий пропуск Григорія Немирі до наступного парламенту. Я, правда, забув, як на Заході називають тих, хто живе за рахунок жінок?

В’ячеслав Піховшек

 

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