Під Вінницею вже добу стоїть автобус з 13 пасажирами

На об’їзній дорозі міста Вінниці через несправність ресори вже добу стоїть автобус з 13-ма пасажирами, що їхав за міжнародним рейсом «Ліпкани-Москва».

Про це повідомляє прес-служба Управління Державтоінспекції у Вінницькій області.

В автобусі зламалась ресора задньої правої осі. Замінити її у Вінницькому автобусному парку не вдалося, тому деталь чекають з Кишинева. До надання технічної допомоги залучили рятувальну службу МНС.

Співробітники Державтоінспекції Вінниччини упродовж всього часу опікуються людьми і надають допомогу в ремонті автобуса, який вчора удосвіта вирушив з Липканів (Республіка Молдова) до Москви.

Інспектори патрулюють автобус, одночасно забезпечуючи пасажирів харчуванням. Сьогодні зранку громадянам Молдови, Росії та України привезли чай, сало, бутерброди. В автобусі працює автономне опалення, тому пасажири відмовились зупинитися у готелі.

У прес-службі УДАІ додали, що необхідну для ремонту автобуса деталь привезуть сьогодні.