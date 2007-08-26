Литвин: Волинь треба залишити незайманою

Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради 4-го скликання Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне розвивати Волинь як історико-культурний та природний заповідник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він заявив сьогодні журналістам у Луцьку.

«Думаю, це та область, у якій поєднуються унікальні можливості – природні та історичні. Цей край повинен бути заповідною зоною. І саме на таких засадах ми будемо мати можливість для того, щоб ми краще знали свою історію, щоб залучали до України туристів, щоб прокладали відповідні маршрути для виховання наших дітей. Причому, наочного виховання. Це повинна бути зона оздоровлення, тому що таких озер, таких заповідних місць, як на Волині, немає в Україні», – сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, для того, щоб зберегти природні можливості цього краю, потрібно заборонити будувати тут промислові підприємства. «Треба приймати спеціальне рішення, щоб на Волині не будували промислові підприємства. Щоб це був виключно край туризму, край відпочинку, край оздоровлення. Щоб це був той куточок незайманої України, в якому ми могли б бачити наше минуле, наше сьогодення, нашу перспективу», - наголосив В.ЛИТВИН.

На думку лідера Блоку Литвина, для розвитку Волині як рекреаційної зони має бути прийнята окрема державна програма. На його переконання, центральна влада має приділити увагу цій області та її проблемам.

Також В.ЛИТВИН нагадав про те, що влада не виділила достатньо коштів на ліквідацію наслідків буревію, який нещодавно пройшов на Волині. «Виділили дещицю коштів і думають, що цим закрили проблему», – сказав він, відзначивши, що складається враження, ніби про це лихо взагалі забули.