Автівка з молдаванами врізалася у вантажівку на Херсонщині: є жертви

У дорожньо-транспортній пригоді на Херсонщині загинули двоє жителів Молдови.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВЖ в Херсонській області, 17 лютого 45-річний водій автомобіля «BMW 730», зареєстрованого в Республіці Молдова, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення з вантажівкою «NISSAN».

Трагедія сталася о 17:20 на 58 км автошляху М-17 Херсон-Джанкой-Феодосія, поблизу села Мала Олександрівка в Каланчацькому районі.

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля «BMW» загинули на місці, а ще один пасажир цього ж автомобіля і водій автомобіля «NISSAN» одержали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано до Каланчацької районної лікарні.

За попередніми даними, причиною ДТП стала небезпечна швидкість руху легкового автомобіля. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 286 КК України.

Проводиться розслідування.