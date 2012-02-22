ВР планує заборонити рекламу на шкільних зошитах

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо уточнення сфери застосування закону, удосконалення окремих положень.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 284 народних депутата з 405 зареєстрованих у сесійній залі.

Уточнено сферу дії Закону «Про рекламу». Так, відповідно до положень законопроекту дія вказаного закону не поширюється на згадування про особу чи товар, які органічно інтегровані та є частиною твору літератури, мистецтва, науки і не служать рекламним цілям.

Уточнюються законодавчі терміни «реклама на транспорті», «зовнішня реклама», пропонується визначення поняття «робочий орган».

Встановлюється заборона на розповсюдження реклами дитячого харчування без зазначення інформації про вік дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту, а у випадках рекламування дитячого харчування, призначеного для дітей грудного віку, – без зазначення інформації про необхідність попередньої (перед початком споживання) консультації лікаря.

Положеннями законопроекту пропонується встановити заборону на розміщення реклами на обкладинках та/або внутрішніх сторінках шкільних зошитів, щоденників, підручників та посібників, які призначені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

З огляду на широку участь підприємств галузі зовнішньої реклами у розміщенні соціальної реклами пропонується передбачити, що розповсюджувачі зовнішньої реклами, діяльність яких не фінансується з державного або місцевих бюджетів, отримують пільги з оплати за користування місцями розташування рекламних засобів у період розміщення на поверхнях цих засобів соціальної реклами на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування та благодійних організацій, а також закладів освіти, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Пропонується доповнити законодавчі вимоги щодо обсягу обов’язкової інформації, яка має наводитися під час рекламування лікарських засобів, рекомендацією щодо обов’язкового ознайомлення з інформацією про наявність протипоказань до застосування лікарського засобу.

Положеннями законопроекту органи державної влади, на які покладено контрольні функції у сфері реклами, зобов’язуються надавати копію протоколу засідання і копію рішення за наслідками розгляду питання про порушення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог чинного законодавства про рекламу.

Також встановлюється єдиний триденний термін, у який органи державної влади зобов’язані повідомляти рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами про розгляд справ про порушення ними законодавства про рекламу.