Київські таксисти живуть надто жирно?

Бюджет Києва і держави недоотримує мінімум 60-70 млн. грн. доходів на рік через тіньовий ринок таксомоторних перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ після зустрічі з операторами ринку послуг таксі у столиці.

На сьогоднішній зустрічі в КМДА було представлено проект “Київське таксі”. Як повідомлялось, реалізувати проект можна за 6-12 місяців. Необхідне фінансування – 4 млн. грн. Проектом передбачається створити у місті сучасний і прозорий ринок таксомоторних послуг, який відповідатиме європейським нормам, послуги будуть безпечними, машини - екологічно чистими. Все це сприятиме покращенню екологічної ситуації у столиці, зовнішнього вигляду Києва за рахунок впровадження єдиного зовнішнього оформлення таксі тощо.

Складовими проекту є створення та забезпечення функціонування міської мережі стоянок для автомобілів таксі (закон України «Про автомобільний транспорт»); розробка проектів нормативно-правових актів щодо подальшого реформування галузі таксомоторних перевезень, запровадження місцевої дозвільної системи на право експлуатації конкретного автомобіля як таксі разом із законодавчо встановленими повноваженнями та обов'язками місцевих органів влади з організації пасажирських перевезень на таксі.

Під час обговорення цього проекту операторам ринку таксоперевезень було запропоновано взяти участь в формуванні та діяльності робочої групи з доопрацювання цього проекту, а також для напрацювання необхідної законодавчої бази, яку передадуть уряду та ВР.

У даний час в Києві працює близько 20 тис. автомобілів із символікою таксі та їй подібною. Обіг коштів на ринку таксі у місті становить близько 1,2 млрд. грн. на рік. Близько 95% (19 тис.) учасників ринку знаходяться в тіні, оскільки здійснюють перевезення пасажирів без дотримання вимог законодавства України.

Водночас зазначалось, що в Києві в режимі таксомоторних перевезень має системно працювати до 15 тис. автомобілів-таксі. Ці автомобілі мають бути юридично легалізовані; стандартизовані у відповідності до певних параметрів комфортності та безпеки; виконувати перевезення відповідно до стандартизованих та відомих споживачу міських тарифних схем вартості проїзду.

Згідно з розрахунками, за умови легалізації 14 тис. водіїв таксі бюджет Києва отримає додаткові надходження: єдиний податок — близько 36 млн. грн. щорічно; соціальні внески до Пенсійного фонду — понад 60 млн. грн. щорічно; збір за користування мережею стоянок таксі.

Державний бюджет отримає додаткові надходження за оформлення дозвільних документів на перевезення в розмірі понад 14 млн. грн.